'Kız meselesi' kavgasında 1 ölü 2 yaralı

'Kız meselesi' kavgasında 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'kız meselesi' tartışmasından çıkan kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi yolunda, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybetti, Fırat D. ve Samet S. yaralandı.

'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan’ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

6 TÜFEK 5 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: HEPSİ RUHSATSIZ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 6 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Protokol yolunda sopalı sürücü dehşeti: Ehliyetine el konuldu
Protokol yolunda sopalı sürücü dehşeti: Ehliyetine el konuldu
KAAN konusunda anlaşamadılar: Dışişleri 'üretim yapılamayacak' derken Savunma Sanayii 'sıkıntı yok' dedi
KAAN konusunda anlaşamadılar: Dışişleri 'üretim yapılamayacak' derken Savunma Sanayii 'sıkıntı yok' dedi