'Kız meselesi' kavgasında 1 ölü 2 yaralı

İnegöl ilçesi kırsal Kozluca Mahallesi yolunda, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybetti, Fırat D. ve Samet S. yaralandı.

'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama

Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan’ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

6 TÜFEK 5 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: HEPSİ RUHSATSIZ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 6 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.