'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama

'Kız meselesi' cinayetinde 2 tutuklama
Yayınlanma:
Kocaeli’de, kız meselesi nedeniyle Toprak Yiğitdoğan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi.

Yiğit Topal (18), kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Toprak Yiğitdoğan’ın (19) çalıştığı akaryakıt istasyonundaki markete geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit Topal’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan polis, olayı gerçekleştiren Yiğit Topal ve kavgaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S.’yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit Topal ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

