Kız istemeye gittikleri mahallede 9 kişiyi hastanelik ettiler! 2 kişi tutuklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana gelen olayda, kız istemeye gelen kişiler törenin ardından sokakta havai fişek attı. Atılan havai fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucunda binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken dumandan etkilenen, A.İ.(54), H.Ç.(27), B.İ.(65), Ş.Ç.(27), M.İ.(34), B.İ.(4), E.İ., ve R.İ., ve ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 9 kişi binada mahsur kaldı.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

“BAYGIN OLANLAR VARDI”

Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık" ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Olayla ilgili çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A. tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.