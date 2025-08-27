Kıyafetini 'açık' bulduğu hastayı reddeden tarikatçı doktorun H.K.G skandalını savunduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan videoda, muayene olmak isteyen genç kadına Hasan Hüseyin Uysal, "Çıplak geleni muayene etmem" dediği duyuluyor. Hasta, "Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışırsınız?" diye sorduğunda Uysal, "Hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum. Çıkın sizi muayene etmiyorum" ifadelerini kullanıyor. Tartışmanın ardından genç kadının ağladığı görülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran video sonrası Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLMESİNİ SAVUNMUŞTU

Hasan Hüseyin Uysal'ın skandalları bununla sınırlı değil. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi skandalı tartışılırken Uysal, 13 yaşında evliliğin "normal" olduğunu savunmuştu.

Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi. Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, "Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli" sözleriyle açıklamalarını sürdürmüştü.

KADINLARA YÖNELİK SKANDAL AÇIKLAMALAR

Uysal, daha önce de kadınların kıyafetleri üzerinden hedef gösterilmesiyle tepki çekmişti. Sosyal medya paylaşımlarında, "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa…. yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" ifadelerini kullanmıştı.