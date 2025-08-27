Kıyafetini 'açık' bulduğu hastayı reddeden tarikatçı doktorun H.K.G skandalını savunduğu ortaya çıktı

Kıyafetini 'açık' bulduğu hastayı reddeden tarikatçı doktorun H.K.G skandalını savunduğu ortaya çıktı
Yayınlanma:
İHH Konya İl Başkanı ve Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, bir hastayı "teşhirci" diyerek muayene etmeyi reddettiği video ile sosyal medyada tepki topladı. Uysal, geçmişte kadınlara yönelik skandal açıklamaları, 13 yaşındaki çocukların evliliğini savunması ve Hiranur Vakfı'ndaki HKG olayıyla da gündeme gelmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, muayene olmak isteyen genç kadına Hasan Hüseyin Uysal, "Çıplak geleni muayene etmem" dediği duyuluyor. Hasta, "Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışırsınız?" diye sorduğunda Uysal, "Hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum. Çıkın sizi muayene etmiyorum" ifadelerini kullanıyor. Tartışmanın ardından genç kadının ağladığı görülüyor.

hasan-huseyin-uysal.jpg

SAĞLIK BAKANLIĞI İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran video sonrası Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLMESİNİ SAVUNMUŞTU

Hasan Hüseyin Uysal'ın skandalları bununla sınırlı değil. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirmesi skandalı tartışılırken Uysal, 13 yaşında evliliğin "normal" olduğunu savunmuştu.

Uysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi. Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?" ifadelerini kullanmıştı.

hasan-huseyin-uysal-1.jpg

Ayrıca, "Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli" sözleriyle açıklamalarını sürdürmüştü.

KADINLARA YÖNELİK SKANDAL AÇIKLAMALAR

Uysal, daha önce de kadınların kıyafetleri üzerinden hedef gösterilmesiyle tepki çekmişti. Sosyal medya paylaşımlarında, "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa…. yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Kapalıçarşı’nın devlerine ‘kaçak pırlanta’ operasyonu!
Kapalıçarşı’nın devlerine ‘kaçak pırlanta’ operasyonu!
Neşe'nin katledilmeden önceki son mesajları kahretti! "Gelecek umudu kalmadı..."
Neşe'nin katledilmeden önceki son mesajları kahretti! "Gelecek umudu kalmadı..."
Kaymakamlıktan gelen uyarı yazısına DEM Partili belediyeden tepki
Kaymakamlıktan gelen uyarı yazısına DEM Partili belediyeden tepki