Kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi

Ticaret Bakanlığı eğitim dönemlerinde kırtasiyelerde kapsamlı denetimler yürütüyor. İzmir’de gerçekleştirilen denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyatlarını inceledi ve bazı ürünlerden numune alarak güvenlik kontrolleri yaptı.

Yapılan denetimlerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı olan ürünler için 3 bin 169 TL, haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler için ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye varan idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerin özellikle zincir marketler ve kırtasiyelerde yoğun bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Yazılı açıklamada, “Bakanlığımız, ekonomik hareketliliğin arttığı dönemlerde ve özel günlerde talebi artan ürünleri yakından takip etmektedir. Eğitim ve öğretim yılı öncesinde vatandaşlarımızın kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının güvenli ve uygun fiyatlı temin edilmesini sağlamak amacıyla denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Bakanlık, kırtasiye ürünlerine yönelik yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamaları da takip ediyor. Mevzuata aykırı hareket tespit edilen işletmelere Reklam Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Denetimlerin, hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumayı hem de olası mağduriyetleri önlemeyi hedeflediği belirtildi.