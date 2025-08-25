Kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi

Kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde İzmir’deki kırtasiyelerde fiyat etiketi ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı eğitim dönemlerinde kırtasiyelerde kapsamlı denetimler yürütüyor. İzmir’de gerçekleştirilen denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyatlarını inceledi ve bazı ürünlerden numune alarak güvenlik kontrolleri yaptı.

izmir-1.jpg

Yapılan denetimlerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı olan ürünler için 3 bin 169 TL, haksız fiyat artışı tespit edilen ürünler için ise 1 milyon 439 bin 300 TL’ye varan idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerin özellikle zincir marketler ve kırtasiyelerde yoğun bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Yazılı açıklamada, “Bakanlığımız, ekonomik hareketliliğin arttığı dönemlerde ve özel günlerde talebi artan ürünleri yakından takip etmektedir. Eğitim ve öğretim yılı öncesinde vatandaşlarımızın kırtasiye ve okul ihtiyaçlarının güvenli ve uygun fiyatlı temin edilmesini sağlamak amacıyla denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

izmir-1.jpg

Ayrıca Bakanlık, kırtasiye ürünlerine yönelik yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamaları da takip ediyor. Mevzuata aykırı hareket tespit edilen işletmelere Reklam Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Denetimlerin, hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumayı hem de olası mağduriyetleri önlemeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor