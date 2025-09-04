Kırtasiye alışverişinde fahiş fiyat denetimi: İstanbul ihlalde zirvede, Ankara soruşturmada önde

Ticaret Bakanlığı'nın 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 81 ilde yaptığı kırtasiye denetimlerinde 5 bin 50 markette 722 bin 528 ürün incelendi, 4 bin 816 ihlal tespit edilerek 15 milyon 241 bin lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik yaptığı denetimlerde milyonlarca liralık ceza kesti.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi 29 Ağustos-2 Eylül arasında 81 ilde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yalnızca kırtasiye ürünlerinin bulunduğu reyonlarda yapılan kontrollerde 5 bin 50 markette 722 bin 528 ürün incelendi. 4 bin 816 ihlal tespit edilirken 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı gerekçesiyle 990 firma hakkında işlem başlatıldı.

EN FAZLA İHLAL İSTANBUL'DA

Denetimlerde en çok işletmeye girilen iller İstanbul (1414 işletme), Ankara (635 işletme) ve Antalya (320 işletme) oldu. Bu illerde sırasıyla 216 bin 848, 332 bin 104 ve 31 bin 280 ürün denetlendi.

En çok ihlal ise İstanbul (2174 ihlal), Ankara (1820 ihlal) ve İzmir'de (65 ihlal) kaydedildi. Bu üç ilde uygulanan para cezaları İstanbul'da 6 milyon 882 bin 884 TL, Ankara'da 5 milyon 762 bin 120 TL ve İzmir'de 205 bin 790 TL olarak açıklandı.

990 FİRMAYA İŞLEM

Haksız fiyat artışı gerekçesiyle işlem başlatılan firma sayısı Ankara'da 531, İstanbul'da 155, İzmir'de ise 45 olarak kayda geçti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

