Kırşehir’de soyup Hatay'da yakalandılar: 7 kişi tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte 10 Ağustos’ta bir evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Tek evde 12 milyonluk soygun yapan hırsızlar bakın kim çıktı

ŞÜPHELİ ALBÜMÜNDEN BİN KİŞİ İNCELENDİ

Bu kapsamda, şüpheli albümünden bin kişi incelenirken, 350 aracın da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kayıtları analiz edildi. Şüphelilerin A.C.K., Z.K., F.K., R.G., K.K., T.K. ve A.G. oldukları belirlendi.

KIRŞEHİR’DE SOYUP HATAY'A KAÇTILAR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde oldukları tespit edilen 7 şüpheli, 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen 55 bin 720 TL, 400 dolar, 2 tam altın ve 6 çeyrek altın ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından Kırşehir’e getirilen 7 şüpheliden K.K., T.K. ve R.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulurken, diğerleri salıverildi.