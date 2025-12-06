Kırşehir’de soyup Hatay'da yakalandılar: 7 kişi tutuklandı!

Kırşehir’de soyup Hatay'da yakalandılar: 7 kişi tutuklandı!
Yayınlanma:
Kırşehir’de, ağustos ayında bir evden ziynet eşyası çaldığı belirtilen 7 kişi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte 10 Ağustos’ta bir evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Tek evde 12 milyonluk soygun yapan hırsızlar bakın kim çıktıTek evde 12 milyonluk soygun yapan hırsızlar bakın kim çıktı

ŞÜPHELİ ALBÜMÜNDEN BİN KİŞİ İNCELENDİ

Bu kapsamda, şüpheli albümünden bin kişi incelenirken, 350 aracın da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kayıtları analiz edildi. Şüphelilerin A.C.K., Z.K., F.K., R.G., K.K., T.K. ve A.G. oldukları belirlendi.

KIRŞEHİR’DE SOYUP HATAY'A KAÇTILAR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde oldukları tespit edilen 7 şüpheli, 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen 55 bin 720 TL, 400 dolar, 2 tam altın ve 6 çeyrek altın ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından Kırşehir’e getirilen 7 şüpheliden K.K., T.K. ve R.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulurken, diğerleri salıverildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Arif Kocabıyık tutuklandı!
Arif Kocabıyık tutuklandı!
Hatay'da fırtına! Çatılar uçtu TIR devrildi
Hatay'da fırtına! Çatılar uçtu TIR devrildi