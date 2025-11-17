Kırşehir'de dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda M.D, A.H, B.D, H.G, M.D, K.I. ve Ş.A. isimli toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametgah ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek-senet ile cep telefonları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.H., B.D. ve H.G. olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.