Kırmızı ışıkta geçti: Kazaya davetiye çıkardı

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda, Düzce-Akçakoca bağlantı yolunun Karaca Mahallesi mevkiinde Düzce şehir merkezi istikametine giden Y.K. kontrolündeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken kırmızı ışık ihlali yapan yaya A.B.’ye çarptı.

KIRMIZI IŞIKTA KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN YARALANDI!

Kazanın etkisiyle sürüklenerek yola savrulan A.B. yaralanırken motosiklet sürücüsü ise kazada yara almadı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk sağlık müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. .