Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li Gaziantep’ten çıktı!

Gaziantep’te, IŞİD terör örgütü üyesi olan ve kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M.’nin Gaziantep’te olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda şüphelinin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI!

Şafak vakti düzenlenen operasyonla, saklandığı adreste yakalanan şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

