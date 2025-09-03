Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li Gaziantep’ten çıktı!

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M.’nin Gaziantep’te olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda şüphelinin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI!

Şafak vakti düzenlenen operasyonla, saklandığı adreste yakalanan şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

