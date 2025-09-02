ASSAN MSB’den nasıl izin aldı? Devlet 'FETÖ ile irtibatı'nı 9 yıldır biliyormuş…

halktv.com.tr / Eren Çaylan - ÖZEL

Emin Öner, şu ana kadar hiç FETÖ soruşturması geçirmediğini söyledi, suçlamayı reddetti. Öner, soruşturmayı başlatan Whatsapp mesajı için de “montaj” dedi. Savcılığa göre Emin Öner hakkında 2016 yılında yapılan bir “FETÖ” ihbarı da var.

Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla başlayan soruşturma, ASSAN’a sıçradı. Önce şirketin hukuk danışmanı eski MKE Başkanı İsmet Sayhan, “casusluk” iddiasıyla tutuklandı. Ardından ASSAN’ın sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. Emin Öner, “FETÖ üyeliği” ve “casuslukla”, Gürcan Okumuş da “casusluk” ile suçlandı.

Peki 2021 yılında devlet teşviği alan, 2022’de MKE’den ihale alan ve MSB’nin onayıyla savunma sanayiinde faaliyet gösteren ASSAN şirketinin sahibinin “FETÖ Üyeliği” nasıl anlaşıldı?

Savcılığın sevk yazısına göre şirket sahibi Emin Öner, 2006-2025 yılları arasında “FETÖ kaydı” olan 113 farklı kişi ve 22 Bylock kullanıcısıyla irtibat kurdu.

Emin Öner’in babası Sadık Öner’e kayıtlı olduğunu belirttiği ve ASSAN’a kayıtlı hatlar üzerinden FETÖ imamları olduğu belirtilen Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile “2 adet ardışık aranma kaydı” vardı.

Bir de bir tanık ifadesi girdi sevk yazısına. Buna göre Emin Öner’in “FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı olduğu ve bağış altında para topladığı” belirtildi.

Sevk yazısında bu konuda başka bir detay yok.

SAVCILIKTAN EMİN ÖNER’E “FETÖ” SORULARI

Savcılıktaki ifade tutanağı ortaya daha farklı bir tablo seriyor.

Savcılık, Emin Öner’e yine FETÖ imamları olduğu belirtilen Rdıvan Güleç ve Ramazan Taner Türbe ile bazı hatlardan yapılan görüşmeleri sordu. Emin Öner’e göre bu hatlar ASSAN şirketi üzerine ve şirket üzerine “200-300 arası hat bulunmakta”. Hatların kime tahsisli olduğunu tespit edebileceğini belirtti.

“SORDUĞUNUZ GSM HATTI BABAM SADIK ÖNER ADINA KAYITLI”

Başka bir soru da 2006-2016 tarihleri arasındaki HTS kayıtları...

Sorudan, HTS kayıtlarının 2014 tarihli bir soruşturmada gözaltına alınan 72 kişiden elde edildiği anlaşılıyor. Emin Öner, söz konusu numaranın babası Sadık Öner adına kayıtlı olduğunu ve kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi.

2016’DA “FETÖ’YE PARA TOPLUYOR” İHBARI YAPILMIŞ

Emin Öner’e babası Sadık Öner ve kardeşi Ali Öner’in “FETÖ’nün finansmanı oldukları” iddiası, ardından da 2016’daki başka bir ifadede de “Sadık Öner ve Emin Öner’in Sincan Organize Sanayi sitesinde yaklaşık 50 kişiyle toplantılar yapıldığı ve bu toplantılarda bağış adı altında FETÖ’ye para toplandığı” iddiası da soruldu.

Emin Öner’e göre bu iddialar asılsız, hakkında “FETÖ’ye para topluyor” iddiasında bulunan kişiyle arasında ticari husumet var.

Ancak asıl dikkat çeken konu ihbarların tarihi.

Birincisi Emin Öner’in babası Sadık Öner hakkında bir FETÖ soruşturması açıldığı anlaşılıyor, soruşturma 2014 yılında açılmış. Dosyanın durumuna ilişkin bir bilgi yok.

İkincisi Emin Öner’in “FETÖ’ye para topladığı” iddiası 2016 yılından.

O zaman cevap bekleyen soru şu:

Eğer devletin elinde, ailesinin “FETÖ ile irtibatlı” olduğu bilgisi 9 yıldır varsa, Emin Öner’in şirketi nasıl savunma sanayiinde faaliyet göstermek için Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin aldı?

2016’daki “FETÖ” ihbarları neden şimdi arşivden çıktı?

“DAHA ÖNCE FETÖ İLE SUÇLANMADIM”

“Hakkımda daha önceden FETÖ/PDY üyeliği” suçlamasıyla bir soruşturma açılmadı diyen Emin Öner’in ifadesinde dikkat çektiği bir konu var. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterdiği için devlet kurumları tarafından her yıl güvenlik soruşturması yapıldığını vurguladı.

“FETÖ üyeliği” ile suçlanan Emin Öner, daha Temmuz ayında MSB’nin düzenlediği IDEF fuarında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a bilgi, TRT Haber’e de röportajlar vermişti.

“CASUSLUK” İDDİALARINI REDDETTİLER

Sevk Yazısında ASSAN’ın sahibi Emin Öner ile genel müdürü Gürcan Okumuş’un “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile alma, çalma ve kullanma” suçlarını işledikleri öne sürüldü.

Öner ve Okumuş’un TÜBİTAK SAGE ve MKE'ye ait sırları ASSAN'a sızdırdığı, ekipmanları birebir ürettikleri iddia edildi. “Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip kullanım hakkını süresiz olarak MKE A.Ş.'ye verilen ekipmanın kopyalandığı" belirtildi.

Ayrıca Savcılığa göre TÜBİTAK ile MKE'nin geliştirdiği "pilot tahrip kalıbı" çizimleri sızdırıldı, birebir üretildi, kamuda yetişmiş kritik personel ASSAN'a geçirildi.

Öner ve Okumuş, ifadelerinde bu çizimlerin standart olduğunu ve çalınmadığını öne sürdüler, ayrıca TÜBİTAK’tan “kötü özlük hakları” nedeniyle “her yıl yaklaşık olarak 80-90 kişi kadar çalışanın emeklilik, istifa gibi nedenlerle ayrıldığı ve başka yerlerde çalıştığı” belirtildi.

MKE ASSAN’A DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞ

Savcılığın sorusuna göre MKE, Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Assan aleyhine “ticari bilgilerini transfer ettiği” iddiasıyla dava açmış. Assan da MKE’ye tazminat ödemeyi kabul etmiş. Emin Öner yanıtında “Benim MKE'nin ticari bilgilerini transfer ettiğime dair hususu kesinlikle kabul etmiyorum bahse konu dava haksız rekabet, reklam yasağı kaynaklı açılmış bir davaydı” dedi.

HER ŞEYİ BAŞLATAN WHATSAPP MESAJI

İktidara yakın GDH isimli dijital platform, bir Whatsapp ekran görüntüsü paylaşmış ve ASSAN’ın hukuk danışmanı eski MKE başkanı İsmet Sayhan’ın, eski görevi sayesinde “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri sızdırdığı” öne sürülmüştü.

Bu iddianın üzerine İsmet Sayhan, Aziz Aktaş İhsan’a suikast iddiasıyla başlatılan Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diye sahip çıktığı Selahattin Yılmaz’ın da tutuklandığı soruşturmada suç örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı, daha sonra casusluktan tutuklandı.

Birkaç gün sonra da Emin Öner ve Gürcan Okumuş gözaltına alınarak tutuklanmıştı. ASSAN’a da kayyum atandı.

SEVK YAZISINDA YOK, İFADE TUTANAĞINDA VAR

Sevk yazısında yok ama savcılıkta Öner’e Whatsapp mesajı soruldu.

Öner, “Görüldüğü üzere "ASSAN AVUKATLIK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI.TİP", "MKE ÖZEL PROJE DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞME" isimli belgeler İsmet Sayhan tarafından bana gönderildi. "MÜHİMMAT TEDARİK PLANI 2025-2026-2027" isimli belge benim tarafımdan gönderilen şirketlerime ait olan tedarik planlarını içeren belgelerdir. Fakat altındaki alıntı yolu ile fiyatlamalar başlıklı "MKE FİYATI/KK HEDEF FİYATI/ ASSAN FİYATI" isimli yazışma kesinlikle benim tarafımdan gönderilmemiştir. Böyle bir yazışma İsmet SAYHAN tarafından da bana gönderilmedi. Belirtilen kısım montajdır” dedi.

İsmet Sayhan da ifadesinde “paylaşımı hatırlamadığını, ekran görüntüsüne bakınca, Emin Öner tarafından gönderilen bir mesajın alıntılandığının görüldüğünü” söylemişti.

Yani iktidara yakın bir sitenin haberindeki Whatsapp mesajıyla başlayan, ilk adımının suikast iddiasıyla başlatılan soruşturmayla atıldığı “askeri casusluk” iddialarının sonunda tutuklama talep edilirken, bu mesajdan hiç bahsedilmedi.