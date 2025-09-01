Kırlentten uyuşturucu çıktı: 22 yıl hapis istemi

Kırlentten uyuşturucu çıktı: 22 yıl hapis istemi
Yayınlanma:
Adana Seyhan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.G., kırlent içine gizlediği 127 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandı. Savcılık, sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette 16 Mayıs'ta tutuklanan M.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul etti.

GECE VAKTİ SATIŞ SIRASINDA YAKALANDI

İddianamede, sanığın kırlent içine gizlediği 127,83 gram sentetik uyuşturucuyu, gece vakti motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Adreste, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve paketleme malzemesi de ele geçirildi.

TİCARİ AMAÇ VE KOD ADI İDDİASI

Savcılık, M.G.'nin "kişisel kullanımı aşacak" miktarda uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğunu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığını belirtti. İddianamede, sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.G.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Türkiye
Tehlikenin farkında mısınız? İstanbul alarm veriyor
Tehlikenin farkında mısınız? İstanbul alarm veriyor
Erdoğan Çin'de BM'yi eleştirdi: İsrail'i 23 aydır durduramamanın izahı yok
Erdoğan Çin'de BM'yi eleştirdi: İsrail'i 23 aydır durduramamanın izahı yok
Şişli Belediye Başkanı Şahan hakkında tahliye talebi
Şişli Belediye Başkanı Şahan hakkında tahliye talebi