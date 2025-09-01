Kırlentten uyuşturucu çıktı: 22 yıl hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette 16 Mayıs'ta tutuklanan M.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul etti.

GECE VAKTİ SATIŞ SIRASINDA YAKALANDI

İddianamede, sanığın kırlent içine gizlediği 127,83 gram sentetik uyuşturucuyu, gece vakti motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Adreste, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve paketleme malzemesi de ele geçirildi.

TİCARİ AMAÇ VE KOD ADI İDDİASI

Savcılık, M.G.'nin "kişisel kullanımı aşacak" miktarda uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğunu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığını belirtti. İddianamede, sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.G.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.