Kırklareli'nde kuraklık alarmı: Göletler birer birer kuruyor!

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde merada otlayan hayvanların sulanmasında kullanılan Taşlık Göleti, kuraklık nedeniyle susuz kaldı. Yaz başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgenin yağış almaması nedeniyle göletin su seviyesi giderek azaldı.

Son günlerde gölet yatağında tamamen suyun çekildiği ve derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Köylüler, hayvanlarını sulamakta zorluk yaşarken kuraklığın etkilerinin giderek arttığına dikkat çekti.

ORUÇLU GÖLETİ DE KURUMA NOKTASINA GELDİ

İlçeye bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinin su seviyesi, haziran ayından itibaren etkili olan aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı. Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.

MÜSELLİM GÖLETİ DE KURUDU

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü. Göletin kuruma noktasına gelmesiyle oksijensiz kalan balıklar öldü.

İSKİ alarm durumuna geçti: Her damla çok değerli

Kuraklık barajı kuruttu: Yüzde 6'ya düştü!