Kırıkkaleli iş adamı Emrah Kavlak atıyla direğe çarpınca öldü

Kırıkkale'de atıyla gezintiye çıkan iş adamı Emrah Kavlak, görülmemiş bir kaza geçirerek hayatını kaybetti.

46 yaşındaki Emrah Kavlak, merkeze bağlı Karacali köyünde,gezintiye çıktığı atıyla yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇİĞDEM KURUYEMİŞ MAĞAZALARI'NIN SAHİBİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Kavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de traktör şarampole devrildi: 81 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kavlak'ın bölgede tanınan bir iş adamı olduğu bildirildi.

46 yaşında hayatını kaybeden Emrah Kavlak'ın Çiğdem Kuruyemiş Mağazaları'nın da sahibi olduğu belirtildi.