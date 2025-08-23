Kırıkkale'deki örtü yangını kontrol altında

Kırıkkale'deki örtü yangını kontrol altında
Yayınlanma:
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde hasadı yapılmış buğday tarlasında çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Dağsolaklısı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, tarlada bulunan saman balyalarına ve çevrede yeni dikilen çam fidanlarına da sıçrayarak tehlikeyi artırdı.

kirikkale-1.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale ve Keskin belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

yangin.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

