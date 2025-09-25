Kırıkkale’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Kırıkkale’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Silahlı kavga gece saatlerin, Yuva Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşandı.

A.Ş. ve A.Y. ile R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

aa-20250924-39218376-39218372-kirikkalede-silahli-kavgada-1-kisi-yaralandi-1.jpg

YANINDA GETİRDİĞİ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın hızla şiddetlendi ve taraflar arasında arbede yaşanmaya başladı. Hızla silahlı kavgaya dönüşen olayda, A.Ş. isimli şüpheli yanında getirdiği tabancayla R.Ü'ye ateş etti.

Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ile 2 oğlu öldüBarışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ile 2 oğlu öldü

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bacağından yaralanan R.Ü., olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ş. ile A.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Sayıştay raporu: MEB personeli gerekli şartları taşımıyor
Sayıştay raporu: MEB personeli gerekli şartları taşımıyor
Alevi ocak örgütlenmesi mi? Sivil toplum örgütlenmesi mi?
Alevi ocak örgütlenmesi mi? Sivil toplum örgütlenmesi mi?