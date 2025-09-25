Kırıkkale’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Silahlı kavga gece saatlerin, Yuva Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşandı.

A.Ş. ve A.Y. ile R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YANINDA GETİRDİĞİ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın hızla şiddetlendi ve taraflar arasında arbede yaşanmaya başladı. Hızla silahlı kavgaya dönüşen olayda, A.Ş. isimli şüpheli yanında getirdiği tabancayla R.Ü'ye ateş etti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bacağından yaralanan R.Ü., olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ş. ile A.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.