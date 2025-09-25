Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ile 2 oğlu öldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti sona erdirmek için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan anne ile 2 oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi.

Aslan ailesinin evine giden anne B.Ö (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı.

ANNE İLE 2 OĞLU ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslam ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. İki aile arasında gerginler artarken jandarma, taraflar arasında yeni bör olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

