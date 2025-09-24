İstanbul'da kan donduran cinayet: İş yerinde öldürene kadar dövdüler

İstanbul'da kan donduran cinayet: İş yerinde öldürene kadar dövdüler
Yayınlanma:
İstanbul Başakşehir'de bir iş yerinde çalışan Nicolai Palamarcıuc isimli yabancı uyruklu çalışan, iş yeri sahibinin avukatları tarafından elleri kolları bağlı bir şekilde öldürülene kadar darp edildi.

Dün İstanbul Başakşehir'de saat 16.00 sularında Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir firmanın Moldova uyruklu çalışanı Nicolai Palamarcıuc'un, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları aldığı görenler iş yeri sahibine haber verdi.

ELLERİ KELEPÇELENMİŞ ŞEKİLDE BULDULAR

Haberi alan iş yeri sahibinin akrabaları Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K., Nicolai Palamarcıuc'u dükkanın üst katına çıkardı. Üst kata çıkarılmasının ardından gelen sesler üzerine esnafın yaptığı ihbarla adrese gelen polis ekipleri, Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlanmış halde plastik kelepçelenmiş şekilde darbedildiğini gördü. Ekipler olay yerindeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Nicolai Palamarcıuc, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Palamarcıuc'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

