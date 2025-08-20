Kırıkkale’de irtikap soruşturmasında 2 gözaltı daha

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında belediyenin eski dönem görevlilerinden 2 kişi daha gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında belediyede önceki dönem görev yapan Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerine arama yapıldı. 2 tabanca, ⁠kurusıkı tabanca, ⁠147 fişek ve ⁠2 cep telefonu ele geçirilirken, gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

27 MAYIS'TA NE OLMUŞTU?

27 Mayıs tarihinde Yahşihan ilçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M., M.Ç. ve A.Ü., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlama' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, tutuklanırken, C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla, M.Ç. ve A.Ü. ise serbest kalmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

