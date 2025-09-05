Kiraladığı otomobili çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Derince ilçesinde kiralık bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İncelemeler sonucunda şüphelilerin, araç kiralama firmasından kiraladıkları otomobilin anahtarını bir cihazla kopyaladıkları ve GPS takip cihazı yerleştirdikleri aracı, teslim edilmesinin ardından çaldıkları tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.B.K. (41) ve Ö.S. (33), İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada, şasi ve beyin okuma cihazı, araç anahtarlarını kopyalamaya yarayan cihaz, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araç ruhsatı, farklı araçlara ait kopyalanmış 3 anahtar ve 11 kopyalamaya hazır ham araç anahtarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, M.B.K. tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Araç, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.