Kira kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Ev sahibi anne-kıza biber gazı sıktı
Olay, Tekirdağ Çorlu’nun Reşadiye Mahallesi’nde Mandıracı 3’üncü Sokak’ta yaşandı. Ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö, kirayı eksik ve geç yatırdığını iddia ettikleri kiracı M.K. ile sokakta tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kiracı M.K, yanında taşıdığı biber gazını önce Z.Ö’ye, ardından kızı S.Ö’ye sıktı. Bunun üzerine Z.Ö, elindeki sopayla M.K’ye vurdu. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden son buldu.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Biber gazından etkilenen S.Ö. ile Z.Ö. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anne-kız, kiracı M.K’den şikâyetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Yaşanan kavga anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve biber gazı sıkıldığı anlar yer aldı.