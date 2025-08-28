Kira kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Ev sahibi anne-kıza biber gazı sıktı

Yayınlanma:
Tekirdağ Çorlu’da kira tartışması kavgaya dönüştü. Ev sahibi anne-kız ile kiracı M.K. arasında çıkan olayda M.K. biber gazı sıktı, Z.Ö. sopayla karşılık verdi. Anne-kız hastaneye kaldırıldı, kiracı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Tekirdağ Çorlu’nun Reşadiye Mahallesi’nde Mandıracı 3’üncü Sokak’ta yaşandı. Ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö, kirayı eksik ve geç yatırdığını iddia ettikleri kiracı M.K. ile sokakta tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-biber-gazl-885386-263095.jpg

Kiracı M.K, yanında taşıdığı biber gazını önce Z.Ö’ye, ardından kızı S.Ö’ye sıktı. Bunun üzerine Z.Ö, elindeki sopayla M.K’ye vurdu. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden son buldu.

ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-biber-gazl-885388-263095.jpg

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Biber gazından etkilenen S.Ö. ile Z.Ö. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne-kız, kiracı M.K’den şikâyetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-biber-gazl-885391-263095.jpg

Yaşanan kavga anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve biber gazı sıkıldığı anlar yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

