Kına gecesi kabusa döndü! Dev avize gelinin üzerine düştü

Adana’nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen bir kına gecesinde büyük panik yaşandı.

Gelin ve damat kına eğlencesi sırasında pistte dans ederken tavandaki çember şeklindeki dev avize bir anda yerinden koptu. Avize, gelin Y.Ç.’nin üzerine düştü. Pisttekiler başta olmak üzere tüm davetliler büyük korku yaşadı.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç., başına ve sırtına aldığı darbelerle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. , beyin kanaması riskine karşı bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

GELİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından gelin Y.Ç.’nin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Yaşananlar, düğün salonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.