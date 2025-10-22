Edremit'te dehşet gecesinin detayları ortaya çıktı: Aracından çıkanlar şok etti

Edremit'te 18 Ekim gecesi başlayan olaylar zinciri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir araç gaspı ihbarıyla başladı. Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'ne giden ekipler, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü ve 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin gasbedildiğini tespit etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun bir kutusunu kullandığı tespit edildi.Kemal Ekri (Fotoğrafta)

Gasbettiği araçla kaçan Mustafa Emlik, yolda Volkan Özalp'i boynundan yaraladı. Ardından Güre yönüne kaçarken Doğan Can ve Ramazan Özbek'i yaraladı. Akçay Mahallesi'nde ise jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı evinin önünde vurarak öldürdü, Melih Nergis'i yaraladı. Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaralayan Emlik, polisin takibi sonucu ilçe merkezinde çatışmaya girdi. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül ve Ümit Işık yaralanırken, saldırgan Emlik vurularak öldürüldü.

Göktuğ Çalık (Fotoğrafta)

Ramazan Özbek (Fotoğrafta)

DEHŞETİN BAŞLANGICI: ÜÇÜNCÜ CİNAYET SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken, 20 Ekim'de İkizçay Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in evinde başından vurulmuş halde cesedi bulundu. Yapılan incelemeler ve ulaşılan deliller, Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu. Böylece Emlik'in öldürdüğü kişi sayısı üçe yükseldi. Emlik'in, Özdemir'i tanıdığı ve bir süredir yanında kaldığı da iddialar arasında yer aldı.

Olcay Özdemir (Fotoğrafta)

SALDIRININ SEBEBİ: 'TAKINTILI AŞK' ŞÜPHESİ

Polisin yürüttüğü soruşturma, Emlik'in hedeflerini rastgele seçmediğini gösteriyor. İddiaya göre Emlik, cezaevi firarisi olarak aranırken çalıştığı bir emlak ofisinde tanıştığı A.C. isimli kadına defalarca arkadaşlık teklif etti. Her defasında reddedilmesi üzerine kadını takıntı haline getiren Emlik'in, ilk cinayeti olan Olcay Özdemir'i öldürdükten sonra bilinçli olarak A.C.'nin ağabeyi Doğan Can'ı ve eski sevgilisi Ramazan Özbek'i yaraladığı değerlendiriliyor. Diğer kurbanlarını ise kaçışı sırasında panikle ve spontane olarak vurduğu düşünülüyor.

YANINDA 150 MERMİ VARDI 50'SİNİ KULLANDI

Çatışmada öldürülen firari Emlik'in kullandığı gasbedilmiş araçta yapılan aramada, 50'şer adetlik 2 kutu mermi daha bulundu. Yapılan tespitlere göre Emlik'in, dehşet gecesine başlarken yanında toplam 3 kutu, yani 150 adet mermi aldığı ve bunlardan bir kutusunu, yani 50 mermiyi kullandığı anlaşıldı.

KABARIK SUÇ DOSYASI VE İKİNCİ FİRAR

Mustafa Emlik'in suç dosyasının oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tehdit' gibi birçok suçtan kaydı bulunan Emlik, 2013'te patronunu bıçaklamaktan 8 yıl 9 ay hapis cezası almış, 2018'de Burhaniye Cezaevi'nden firar etmişti. 2019'da yakalanan Emlik, kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayınca açık cezaevine geçme hakkı kazandı. 26 Haziran'da Burhaniye Cezaevi'nden salıverilen ve 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik, teslim olmayarak ikinci kez firari duruma düşmüştü.