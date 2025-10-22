Taksim'de korku evine giren genç kıza dehşeti yaşattılar!

19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sularında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim’deki korku evine gitti. Oyuna başlamadan önce Melike G. ve arkadaş grubu çalışanlara, kendilerine temas edilmemesini talep etti.

KADINA HAYATININ DEHŞETİNİ YAŞATTI

Melike G.’nin odasına giren korku evi çalışanı, önce Melike'yi saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan 18 yaşındaki çalışan sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

ŞİKAYETLE GÖZALTINA ALDI

Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı. Temas edilmeme tercihlerine rağmen dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını belirten Melike G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.’nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntülerinin ardından harekete geçen polisler, korku evindeki çalışan Baran T.’yi gözaltına aldı.

ÇALIŞAN SERBEST KALDI; İŞLETME MÜHÜRLENDİ

18 yaşındaki çalışan Baran T. emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini belirtti. Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.