Taksim'de korku evine giren genç kıza dehşeti yaşattılar!

Yayınlanma:
İstanbul Taksim'de arkadaşları ile korku evine giden 24 yaşındaki Melike G., 18 yaşındaki korku evi çalışanı tarafından saçından ve boynundan tutularak darp edilen kadına daha elektroşok verildi. Şahıs daha sonra şikayet üzerine gözaltına alınırken işletme zabıta tarafından mühürlendi.

19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sularında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim’deki korku evine gitti. Oyuna başlamadan önce Melike G. ve arkadaş grubu çalışanlara, kendilerine temas edilmemesini talep etti.

1-001.webp

KADINA HAYATININ DEHŞETİNİ YAŞATTI

Melike G.’nin odasına giren korku evi çalışanı, önce Melike'yi saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan 18 yaşındaki çalışan sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

68f896e6a054e9e8b2042b31.webp

ŞİKAYETLE GÖZALTINA ALDI

Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı. Temas edilmeme tercihlerine rağmen dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını belirten Melike G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.’nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntülerinin ardından harekete geçen polisler, korku evindeki çalışan Baran T.’yi gözaltına aldı.

3-001.webp

ÇALIŞAN SERBEST KALDI; İŞLETME MÜHÜRLENDİ

18 yaşındaki çalışan Baran T. emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini belirtti. Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.

2-001.webp

İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

