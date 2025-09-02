Kilosu 7-8 liradan satılıyor! Kayseri'den Suriye’ye ihraç ediliyor

Kayseri'de salçalık domateslerin hasadı başladı. Yeşilhisar ilçesinde işçiler, hasat için sabahın erken saatlerinde bahçelere gidiyor. Küfelerle toplanan domatesler, seçilip kasalara koyuluyor.

Domatesler İstanbul, Adana gibi çeşitli illere gönderilirken, yurt dışında ise Suriye’ye ihraç ediliyor.

"KURAKLIKTAN DOLAYI REKOLTEDE DÜŞÜŞ YAŞADIK"

Domates üreticisi Abdurrahman Bayram, şöyle konuştu:

"25 yıldır Yeşilhisar'da domates üreticiliği yapıyorum. İhracat da yapıyorum. Suriye'ye ihracatımız oluyor. Salçalık domates üreticiliğinde bulunuyoruz. Yaklaşık 700 dönüm bir ekili alanımız, 9-10 bin ton bir üretimimiz var. Bu sene, diğer yıllara göre kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşadık. Domatesin kilosunu tarlada 7-8 liraya satıyoruz. Yurt içinde domatesleri İstanbul'a, Kayseri'ye, Adana'ya gönderdiğimiz oluyor. Yani şehirler arasına gönderiyoruz. Fabrika, salçalık domatesi 3 lira 75 kuruştan alıyor."

"TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ BIRAKIP TERK ETMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Tarıma verilen desteğin artırılması gerektiğini belirten Bayram, şu ifadeleri kullandı: