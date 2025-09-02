Burdur'da üretiliyor: Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar her yerden talep var

1970'li yıllarda getirilen ilk tohumların toprakla buluşturulmasıyla rezenenin Türkiye'ye tanıtıldığı Burdur'da Tefenni'ye bağlı Beyköy, üretimde birinci konuma geldi. Beyköy'ün ardından rezene üretimi bölgede hızla yayılırken, Tefenni, Karamanlı ve Çavdır ilçelerinde de rezene tarlaları oluştu.

GELECEĞİN TARIM ÜRÜNLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI

Yaklaşık 4 bin dekar arazide yıllık ortalama 1000 ton rezene üretilen bölge, günümüzde Türkiye piyasasının yüzde 80'ini karşılar duruma geldi. Coğrafi işaret tescili ile korunan organik rezeneler az su isteyen yapısıyla geleceğin tarım ürünleri arasında da yerini aldı.

Hem üreticiye kazanç kapısı olan hem de sağlık ve sanayideki geniş kullanım alanıyla Burdur'a dünya pazarlarında söz hakkı kazandırmaya hazırlanan rezenenin bu yılki son hasadı da yapıldı.

FAYDALARINI SIRALADI

Beyköy'de gerçekleşen sezonun son rezene hasadına katılan Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Türkiye'nin rezene ihtiyacının yüzde 80'lik kısmını Burdur'un karşıladığını belirtti.

Gündüzalp, şöyle dedi:

"Rezene, yalnızca ekonomik değeriyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarıyla da öne çıkmaktadır. Sindirim sistemine, gözlere ve cilde yararları, baharat ve çay sektöründeki kullanımı, kozmetik ve ilaç sanayisindeki değeri, son dönemde sindirimi kolaylaştırıcı özelliği sayesinde bebek mamalarında dahi tercih edilmesi, rezene bitkisinin ne denli kıymetli bir ürün olduğunu göstermektedir."

​​​​​​​"İNSANLIĞA ŞİFA KAYNAĞI OLMAKTADIR"

Rezenenin az su isteyen bir bitki olmasının da avantajlarını anlatan Gündüzalp, şöyle konuştu:

"Rezene, az su isteyen bir bitki olmasıyla geleceğin tarımı için stratejik bir üründür. Su kaynaklarının azaldığı bir dönemde, üreticimiz için büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü alın terimizle sulanan organik rezeneler; bu bereketli topraklara vuran güneşin ışığı, temiz havamız ve çalışkan üreticimizin emeğiyle birleşerek yalnızca kazanç kapısı değil aynı zamanda insanlığa şifa kaynağı olmaktadır."

​​​​​​​"AVRUPA'DAN UZAK DOĞU'YA KADAR TALEP VAR"

Burdur'un anason ve rezene üretiminde lider konumda olduğunu hatırlatıp, tıbbi ve aromatik bitkilerin özel olarak desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Gündüzalp, şu ifadeleri kullandı: