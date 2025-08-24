Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Kilis'te Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta Suriyeli ailenin 2 yaşındaki kızları A.A., dün akşam saatlerinde kayboldu. Çocuklarını kendi imkanlarıyla bulmaya çalışan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri 2 yaşındaki çocuğu aramak için çalışmalara başladı. Arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri de dahil oldu. Çocuğu arama çalışması devam ediyor.