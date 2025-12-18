Kılıçlı yeminde teğmene verilen disiplin cezası 'hukuka uygun' bulundu

Kılıçlı yeminde teğmene verilen disiplin cezası 'hukuka uygun' bulundu
Yayınlanma:
Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevzuattan kaldırılan andın okunmasına katılan Teğmen M.T.’ye "emre itaatsizlik" gerekçesiyle verilen disiplin cezasını hukuka uygun bularak iptal talebini reddetti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, 30 Ağustos 2024'te düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası Teğmen M.T.’ye verilen "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasını inceledi. Mahkeme, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temelinin disiplin olduğunu vurgulayarak, astların kendilerine verilen emirleri yerine getirme zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Kararda, tören provalarının başladığı 13 Ağustos’tan itibaren teğmenlerin mevzuattan kaldırılan andı okuma taleplerinin bölük komutanlığı ve dekanlık gibi çeşitli makamlarca defaatle reddedildiği kaydedildi. Ayrıca, 20 Ağustos'taki provada tüm personele ses yayın sistemi üzerinden yönerge dışına çıkılmaması gerektiğinin açıkça tebliğ edildiği ifade edildi.

"EYLEM PLANLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Mahkeme, teğmenlerin daha önceden reddedilen taleplerine ve yapılan resmi uyarılara rağmen, mezuniyet günü geleneksel kılıç çatma faaliyeti sırasında söz konusu andı okumalarını "planlı bir eylem" olarak değerlendirdi. Bu durumun, mevzuat hükümleri uyarınca "emre itaatsizlik" disiplinsizliğini oluşturduğuna hükmedildi.

SÜRECİN GEÇMİŞİ VE İSTİNAF YOLU

Milli Savunma Bakanlığı, mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin eylemine katılan 5 teğmen hakkında "TSK'dan ayırma" süreci başlatırken, aralarında M.T.’nin de bulunduğu çok sayıda teğmene disiplin cezası vermişti.

Teğmen M.T., mahkemeye sunduğu dilekçede; andın okunmaması yönünde açık bir emir verilmediğini ve disiplinsizlik unsurlarının oluşmadığını savunarak cezanın iptalini istemişti. İdare mahkemesinin ret kararı sonrası, teğmenin davayı üst mahkeme olan istinafa taşıma hakkı bulunuyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Türkiye
