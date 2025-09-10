Kılıçdaroğlu kıymete bindi! Şamil Tayyar bir zamanlar yerden yere vurduğu altılı masayı övmelere doyamadı

Olası mutlak butlan kararını kabul edeceği bilinen Kemal Kılıçdaroğlu 15 Eylül'de duruşması görülecek CHP'nin kurultay davası öncesinde yeniden gündeme geldi. İktidar kanadı için Kılıçdaroğlu kıymete bindi!.. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a arşı kaybettiği seçim döneminde yaptıklarını anlatan AKP'li Şamil Tayyar bir zamanlar yerden yere vurduğu altılı masayı övmelere doyamadı.

CHP'nin kurultay davası mutlak butlan tartışmaları ile geçtiğimiz dönem konuşulmuş parti içindeki tartışmalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası kararda mutlak butlan olmayı kabul edeceğini açıklaması ile alevlenmişti.

Kurultay davasının 15 Eylül'de görülecek duruşması öncesinde iktidar medyası geçtiğimiz dönem tartışmalar sürerken olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na yaklaştı.

KILIÇDAROĞLU KIYMETE BİNDİ!

Mahkemenin 5 gün sonra karar açıklayıp açıklamayacağı merakla beklenirken mutlak butlan tartışmalarının ana aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı masayı sert sözlerle eleştiren Şamil Tayyar, bu kez Kılıçdaroğlu'nun aldığı kararları övdü. Kılıçdaroğlu'nun aday olarak hata yaptığını ifade eden Tayyar, "Oyuncu olarak sahne aldığı dönemde girdiği her seçimi kaybetti ama... 13 yıl boyunca aslında CHP'ye yeni bir sosyolojik zemin inşa etmeye çalıştı. Hani o bildik klasik oyların dışında. Bunu da başardığını düşünüyorum. CHP'nin bugün yerel yönetimlerdeki başarısının hakikaten gerçekçi olmak lazım mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir." dedi.

kilicdaroglu-kiymete-bindi-samil-tayyar-bir-zamanlar-yerden-yere-vurdugu-altili-masayi-ovmelere-doyamadi.jpg

ŞAMİL TAYYAR BİR ZAMANLAR YERDEN YERE VURDUĞU ALTILI MASAYI ÖVMELERE DOYAMADI

Şamil Tayyar, Kılıçaroğlu için şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir oyuncu olmadı ama iyi bir teknik direktördü. Oyuncu olarak sahne aldığı dönemde girdiği her seçimi kaybetti ama zannediyorum kendisi de bunun farkına vardı. Oynama değil de bir yönetme pozisyonu aldı.

Hakikaten o altılı masa vesaire... Çoğu zaman dalga geçtik ama sonuçta toplumun farklı kesimlerine ulaşma fırsatı, helalleşme teorisi... O 13 yıl boyunca aslında CHP'ye yeni bir sosyolojik zemin inşa etmeye çalıştı. Hani o bildik klasik oyların dışında.

Çünkü Kemal Bey sona doğru şunu fark etti; 'klasik CHP oylarının dışındaki seçmeni buraya çekmeden başarılı olmanın çok mümkün olmadığı' özellikle Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra. Bunu da başardığını düşünüyorum.

Yani neticede CHP'nin bugün yerel yönetimlerdeki başarısının hakikaten gerçekçi olmak lazım mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatası ne? Cumhurbaşkanlığı seçiminde iyi bir teknik direktördü, uzatmalarda oyuna girdi. Aslında kendisi aday olmasa oyuncularla devam etse, elinde güçlü aktörler vardı. İşte Mansur Yavaş vardı, İmamoğlu vardı vesaire. Belki daha farklı isimler de çıkabilirdi. Onlarla yarışa girseydi belki durum daha farklı olabilirdi. Ama kendisi uzatmalarda oyuna girdi ve bence orada teknik bir hata yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

