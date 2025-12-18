Kılıçdaroğlu DSP'nin başına mi geçiyor? Resmi açıklama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en son 22 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından 'CHP arınmalı' temalı mesajı ile dikkat çekmişti. CHP'li belediyelere son yerel seçimden bu yana yapılan baskılar, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olmasına rağmen bu konu bir açıklama yapmadan 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP seçmeninden de büyük tepki topladı.

DSP'NİN BAŞINA GEÇMESİ İÇİN TEKLİF YAPILDI İDDİASI

2023 seçimlerinde AKP listelerinden seçime girip milletvekili olan ve Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Atik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na "DSP’nin başına geçin" teklifini yaptığını öne sürmüştü.

AKSAKAL BASIN AÇIKLAMASI İLE YALANLADI: UYDURMA VE YALAN HABER

Aksakal, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal, "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber" diye konuştu.