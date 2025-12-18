Kılıçdaroğlu DSP'nin başına mi geçiyor? Resmi açıklama geldi

Kılıçdaroğlu DSP'nin başına mi geçiyor? Resmi açıklama geldi
Yayınlanma:
CHP'nin önceki Genel Başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun DSP'nin başına geçeceği hakkındaki iddialara, partinin mevcut Genel Başkanı Önder Aksakal basın açıklaması ile yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en son 22 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından 'CHP arınmalı' temalı mesajı ile dikkat çekmişti. CHP'li belediyelere son yerel seçimden bu yana yapılan baskılar, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olmasına rağmen bu konu bir açıklama yapmadan 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP seçmeninden de büyük tepki topladı.

DSP'NİN BAŞINA GEÇMESİ İÇİN TEKLİF YAPILDI İDDİASI

2023 seçimlerinde AKP listelerinden seçime girip milletvekili olan ve Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Atik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Kılıçdaroğlu’na "DSP’nin başına geçin" teklifini yaptığını öne sürmüştü.

AKSAKAL BASIN AÇIKLAMASI İLE YALANLADI: UYDURMA VE YALAN HABER

Aksakal, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal, "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Türkiye
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı