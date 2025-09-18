Kılıçdaroğlu 2 Özgür Özel sorusuna tek yanıt verdi

İktidar yakını Türkiye Gazetesi, CHP lideri Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşeceği iddia etti.

Görüşmenin adresi de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in evi olarak lanse edilirken iddialara sosyal medyadan yanıt veren Emir, "Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir." dedi.

Murat Emir'in açıklamasının ardından başka bir adreste görüşmenin olup olmayacağı merak konusu olurken Kılıçdaroğlu'ndan 2 görüşme sorusuna bir yanıt geldi.

KILIÇDAROĞLU 2 ÖZGÜR ÖZEL SORUSUNA TEK YANIT VERDİ

Nefes yazarı Aytunç Erkin iktidara yakın medyanın iddialarının ardından "Görüşme olacak mı?" sorusunu Kıçdaroğlu'na yönelttiğini ifade ederken aldığı yanıt dikkat çekti.

Erkin'in aktardığına göre; Kılıçdaroğlu ile soru-cevap şeklindeki diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Ben de “görüşme olacak mı?” sorusunu Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelttim.

Kılıçdaroğlu tek cümle kurdu:

“Bu haberler doğru değil.”

Ardından bir soru daha yönelttim:

“Peki görüşme teklifi gelirse ne yaparsınız?”

Yanıt vermedi Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu'nun yakınlarından da kulis bilgisi alan Erkin, görüşme kapısını aralık bırakan şu yanıtı aldı:

Özgür Bey istediği zaman istediği yerde Kemal Bey’e ulaşır. Bir telefon uzağında. Kurultay davasını da diğer konuları da masaya yatırabilirler, bir engel yok. Ayrıca Kılıçdaroğlu böyle bir teklif gelirse neden görüşmesin?

