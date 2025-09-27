Kentsel dönüşüm için boşaltılmıştı: Alev alev yandı!

Yayınlanma:
Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm için boşaltılmış 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada yangın çıktı.

Mimar Sinan Mahallesi Beyazgül Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 10.15 sıralarında çıkan yangın, çevrede kısa süreli endişe yarattı.

Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında söküm çalışmaları yapıldığı sırada çıkan kıvılcımın ahşap parçalara sıçraması sonucu yangın başladı. Çatıyı hızla saran alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

istanbul-sultanbeylide-kentsel-donusum-934873-277640.jpg

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramasını önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'daki yıkım sırasında çıkan yangın söndürüldüİstanbul'daki yıkım sırasında çıkan yangın söndürüldü

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Binanın daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılmış olması olası can kaybı veya yaralanmayı önledi. Bir mahalle sakini, "Tadilat sırasında çatıyı sökerken kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Bina kentsel dönüşüm için boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Türkiye
Yüzlerce kişiye usulsüz 'Türk vatandaşlığı' sattılar: 49 kişi tutuklandı!
Yüzlerce kişiye usulsüz 'Türk vatandaşlığı' sattılar: 49 kişi tutuklandı!
Samsun'da şehit babasının aracı kundaklandı!
Samsun'da şehit babasının aracı kundaklandı!
Bartın'da bozayı öldüren 2 kişiye rekor para cezası
Bartın'da bozayı öldüren 2 kişiye rekor para cezası