Kentsel dönüşüm için boşaltılmıştı: Alev alev yandı!

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada yangın çıktı.

Mimar Sinan Mahallesi Beyazgül Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 10.15 sıralarında çıkan yangın, çevrede kısa süreli endişe yarattı.

Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında söküm çalışmaları yapıldığı sırada çıkan kıvılcımın ahşap parçalara sıçraması sonucu yangın başladı. Çatıyı hızla saran alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramasını önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'daki yıkım sırasında çıkan yangın söndürüldü

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Binanın daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılmış olması olası can kaybı veya yaralanmayı önledi. Bir mahalle sakini, "Tadilat sırasında çatıyı sökerken kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Bina kentsel dönüşüm için boşaltıldı" ifadelerini kullandı.