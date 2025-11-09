Kent Lokantaları ücretsiz olacak

Kent Lokantaları ücretsiz olacak
Yayınlanma:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantaları'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yemek ücretsiz olacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında çok sayıda etkinlikle anılacak.

kent-lokantalari.jpg

Sonunda bu da oldu: Kent lokantasında herkese bedavaSonunda bu da oldu: Kent lokantasında herkese bedava

10 Kasım’da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantaları da ücretsiz olacak.

kent-lokantalari1.jpg

11.30'DAN İTİBAREN YEMEK DAĞITIMI BAŞLAYACAK

Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa olmak üzere toplam beş noktada hizmet veren Kent Lokantaları'na gelen yurttaşlara şehriye çorbası, püreli tas kebabı, bulgur pilavı ve şambaliden oluşan 2 bin 500 kişilik menü ikram edilecek.

Saat 11.30'dan itibaren yemek dağıtımı başlayacak.

Kaynak:ANKA

