Kendisiyle dalga geçtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde limonata ısmarladıktan sonra kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği arkadaşı Ahmet Çokal’ı sırtından bıçaklayarak öldüren Veysel Özkan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ARKADAŞINI SIRTINDAN BIÇAKALYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında akşam saatlerinde Ahmet Çokal, bir arkadaşıyla birlikte cami derneğinde oturduğu sırada yanlarında bulunan 21 yaşındaki Veysel Özkan bir anda ayağa kalkarak Çokal’ı sırtından bıçakladı. Olaydan 15 gün önce baba olan Çokal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Çokal

Ahmet Çokal’ın limonata ısmarladıktan sonra kendisiyle dalga geçtiği için öldürdüğünü söyleyen Veysel Özkan tutuklanırken, hakkında ‘Kasten Öldürme’ suçundan dava açıldı.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sakarya 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde olayın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Veysel Özkan’ı ‘Kasten Öldürme’ suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı.