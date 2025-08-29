Kendini ihbar eden müteahhitte tepki: Kirli amaçları var

Şanlıurfa’da müteahhit Ömer Çorbacı, yapımı devam eden 5 katli binadan karot örneği alarak laboratuvara göndermişti.

Binadan alınan örnekte ise beton dayanımı düşük çıkınca Çorbacı, yetkilere durumu haber vererek binayı yıktırmıştı.

Kendi kendini ihbar eden Çorbacıya Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman'dan ve YDKBD Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Uçan'dan tepki geldi.

Toraman, Çorbacının daha önce alınan örneklerde Çorbacı'nın duurmu bildiğini ancak yetkilere haber vermediğini söyledi.

Müteahhit kendini şikayet etti! Yaptırdığı binayı yıktırdı

"KİRLİ AMAÇ İÇERİSİNDE OLAN MÜTEAHHİTTİN PLANLARIDIR"

Şanlıurfa’ya gelerek açıklama yapan Toraman ise süreci eleştirerek, şöyle konuştu:

“Bu inşaatın 25 yerinden neden karot örnekleri alındı. 17 Temmuz'da beton sonucunu düşük geldiğine müteahhit biliyor ve bunu söylemiyor. Kirli planlar içerisine giriyor ise neden özel olarak aldığı laboratuvar firması bunu kendisi bildiriyor. Neden resmi makamlara bu durumu iletmiyor. 12 gün boyunca karot raporları resmi mercilerden saklanıyor. Orası yıkılırken, yapı güvenliği alındı mı? Çevresinde resmi merci var mıydı? Bunların hiçbir olmadan amacı sadece kendini ihbar edip haber yaptırmak, belki de çok değişik kirli amaç içerisinde olan müttehittin bir planlarıdır”

"SONUÇLARI YAPI DENETİME BİLDİRMİYOR"

YDKBD Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Uçan ise beton döküm sürecinde yapı denetim elemanlarının gözetiminde çalışılması gerektiğini söyledi.

Çorbacı'nın özel bir laboratuvardan sonuç aldığını söyleyen Uçan, yaşananların şüpheli olduğunu vurguladı.

Uçan, şunları aktardı: