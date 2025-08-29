Kendini ihbar eden müteahhitte tepki: Kirli amaçları var

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da yapımı devam eden 5 katı binanın karot sonuçların dayanıksız çıkınca kendini ihbar ederek binayı yıktıran müteahhit Ömer Çorbacı'ya Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nden tepki geldi.

Şanlıurfa’da müteahhit Ömer Çorbacı, yapımı devam eden 5 katli binadan karot örneği alarak laboratuvara göndermişti.

Binadan alınan örnekte ise beton dayanımı düşük çıkınca Çorbacı, yetkilere durumu haber vererek binayı yıktırmıştı.

Kendi kendini ihbar eden Çorbacıya Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman'dan ve YDKBD Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Uçan'dan tepki geldi.

Toraman, Çorbacının daha önce alınan örneklerde Çorbacı'nın duurmu bildiğini ancak yetkilere haber vermediğini söyledi.

Müteahhit kendini şikayet etti! Yaptırdığı binayı yıktırdıMüteahhit kendini şikayet etti! Yaptırdığı binayı yıktırdı

"KİRLİ AMAÇ İÇERİSİNDE OLAN MÜTEAHHİTTİN PLANLARIDIR"

Şanlıurfa’ya gelerek açıklama yapan Toraman ise süreci eleştirerek, şöyle konuştu:

“Bu inşaatın 25 yerinden neden karot örnekleri alındı. 17 Temmuz'da beton sonucunu düşük geldiğine müteahhit biliyor ve bunu söylemiyor. Kirli planlar içerisine giriyor ise neden özel olarak aldığı laboratuvar firması bunu kendisi bildiriyor. Neden resmi makamlara bu durumu iletmiyor. 12 gün boyunca karot raporları resmi mercilerden saklanıyor. Orası yıkılırken, yapı güvenliği alındı mı? Çevresinde resmi merci var mıydı? Bunların hiçbir olmadan amacı sadece kendini ihbar edip haber yaptırmak, belki de çok değişik kirli amaç içerisinde olan müttehittin bir planlarıdır”

"SONUÇLARI YAPI DENETİME BİLDİRMİYOR"

YDKBD Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Uçan ise beton döküm sürecinde yapı denetim elemanlarının gözetiminde çalışılması gerektiğini söyledi.

Çorbacı'nın özel bir laboratuvardan sonuç aldığını söyleyen Uçan, yaşananların şüpheli olduğunu vurguladı.

Uçan, şunları aktardı:

Müteahhit, yapı denetimin bilgisi dışında özel bir laboratuvardan karot aldırıyor. 13 gün boyunca bu sonuçları yapı denetime bildirmiyor. Daha sonra raporla gelip betonun düşük çıktığını söylüyor ve belediyeye başvurarak inşaatı mühürletiliyor. Bizim öğrenmek istediğimiz, bu karotun kim tarafından, hangi şartlarda alındığıdır. Ayrıca neden çok sayıda karot numunesi alındı ve neden alelacele yıkım kararı uygulandı? Bu süreç şüpheli yönleriyle karanlıkta kalmıştır”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Dolmabahçe’de gerilim tırmandı! Taraftar sorumlulardan hesap istedi
Dolmabahçe’de gerilim tırmandı! Taraftar sorumlulardan hesap istedi
Yola savruldu, arkadan gelen araç çarptı: Feci kazada can verdi
Yola savruldu, arkadan gelen araç çarptı: Feci kazada can verdi
'Teşhircileri muayene etmiyorum' demişti: O doktor İsrail askerlerini tedavi etmiş
'Teşhircileri muayene etmiyorum' demişti: O doktor İsrail askerlerini tedavi etmiş