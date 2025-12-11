Kenan İmirzalıoğlu için AKP'den aday olacak iddiası

Yayınlanma:
Kanal D ekranlarından yayımlanan Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve bir süreden beri de ABD'de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2028 yılında AKP'den milletvekili olacağını öne sürdü.

Türkiye'de Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan eski oyuncu Tolga Karel, son birkaç seneden beri ABD'de tırcılık yapıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ OPERASYONLAR İÇİN: DEMİŞTİM

Karel dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarında şu anda devam eden medya sektöründeki gelişmeleri önceden dediğini ve bunun daha başlangıç olduğunu kaydetti.

  • "Evet hatırlarsanız 1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlıcak demiştim o gün mesaj kutuma gerek dostlarım gerekse takipçilerimden yüzlerce mesaj geldi !!! Daha kimse konuşmazken bu tabii daha başlangıç."

whatsapp-image-2025-12-11-at-13-32-11.jpg

İMİRZALIOĞLU AKP'DEN ADAY OLACAK İDDİASI

Karel bu paylaşımının ardından, "2028 AKP milletvekili adayı Kenan'ı 1997 den beri tanırım hanımı Sinem'de Okul arkadaşımdır İstek Vakfın'dan. Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi!! Siyaset için geç bile kaldı şimdiden hayırlı olsun" sözlerini de kullandı.

whatsapp-image-2025-12-11-at-13-32-10.jpg

Karel'in hem magazin hem de siyaset alanında yankı uyandıracak sözleri hakkında İmirzalıoğlu'nden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

