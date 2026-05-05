Kemik Eklem 2026 Kongresinde Türk dünyası Bodrum'da bir araya geldi

Türkiye’nin farklı illerinden ve Türk dünyasından gelen çok sayıda uzman hekimin katıldığı kongre, hem akademik içerik hem de uluslararası iş birliği açısından dikkat çeken organizasyonlar arasında yer aldı.

Üç gün süren kongre boyunca ortopedi ve travmatoloji alanındaki güncel bilimsel gelişmeler, yeni cerrahi teknikler, tedavi yöntemleri ve klinik vaka örnekleri ele alındı.

Üç ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda, bilimsel sunumlar ve serbest bildiri oturumları yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, kendi ülkelerindeki klinik deneyimlerini paylaşırken, farklı ülkelerden gelen meslektaşlarının uygulamalarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Kongre 3 gün sürdü.

TÜRK DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Bu yılki organizasyon, ortopedi alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinden gelen uzmanların yanı sıra; Yakutistan, Başkurdistan ve Tataristan gibi Rusya Federasyonu içindeki Türk kökenli bölgelerden de katılım sağlandı.

Toplam 27 uzmanın yer aldığı bu katılım düzeyi, Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji alanında bugüne kadar gerçekleşen en geniş Türk dünyası buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar kongre kapsamında bilimsel sunumlar yaparak, bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, Türkiye’deki tıbbi altyapıyı ve klinik uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı da buldu.

“SADECE BİLİMSEL DEĞİL, KÜLTÜREL BİR BULUŞMA”

Organizasyonun Bodrum’da gerçekleştirilmesinin, hem bilimsel hem de turizm açısından önemli katkılar sunduğu değerlendirildi. Katılımcıların, Bodrum’un sağlık turizmi potansiyelini ve bölgenin sosyal-kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı bulduğu ifade edildi. Yetkililer, bu tür organizasyonların Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artırdığını ve sağlık turizmi açısından önemli bir etki oluşturduğunu vurguladı.

KOÇKARA: TÜRK DÜNYASI İLE BİLİMSEL KÖPRÜ KURUYORUZ

Kemik Eklem Cerrahi Derneği Başkanı Nizamettin Koçkara, kongrenin yalnızca bir bilimsel toplantı olmadığını, aynı zamanda Türk dünyası ile kurulan güçlü bir iş birliği zemini olduğunu söyledi. Koçkara, Türk devletlerinden gelen meslektaşların katılımının bilimsel gelişim açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu kongreyi sadece ulusal bir bilimsel etkinlik olarak görmüyoruz. Türk dünyası ile kurduğumuz bilimsel köprü, bizim için en değerli kazanımlardan biridir. Bu iş birlikleri sağlık turizminden akademik gelişime kadar birçok alanda katkı sağlayacaktır.”

Sağlık turizmine farklı bir yaklaşım getirdiklerini ifade eden Koçkara, bu kavramın yalnızca hasta kabulüyle sınırlı olmadığını vurguladı Koçkara şunları söyledi:

“Biz sağlık turizmini sadece hastaların ülkemize gelip tedavi olması olarak değerlendirmiyoruz. Asıl önemli olan, gelen ülkelerdeki sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Bu tür bilimsel toplantılar bu açıdan çok daha kalıcı ve anlamlı sonuçlar doğurmaktadır.”

Koçkara, Türk dünyasından gelen meslektaşlarla kurulan ilişkilerin uzun vadede önemli bilimsel iş birliklerine dönüşeceğine inandıklarını belirtti. Kongrenin aynı zamanda Türkiye’nin ortopedi ve travmatoloji alanındaki bilimsel birikimini uluslararası platformda görünür kıldığını ifade eden Koçkara, Bodrum’un bu tür organizasyonlar için önemli bir merkez haline geldiğini de sözlerine ekledi.

VEDAT ŞAHİN: OLDUKÇA VERİMLİ BİR BİLİMSEL SÜREÇ YAŞANDI

Kemik Eklem Cerrahi Derneği önceki Başkanı Prof. Dr. Vedat Şahin ise kongrenin üç gün boyunca yoğun bir bilimsel programla sürdüğünü belirterek, hem akademik hem de insani açıdan önemli bir buluşma gerçekleştirildiğini söyledi. Şahin, “Her yıl ulusal kongreler düzenliyor, bunun yanında bölgesel toplantılarla da bilimsel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yıl 10. Ulusal Kongremizi Kemik Eklem 2026 adı altında gerçekleştirdik” dedi.

Kongrede çok sayıda oturum ve serbest bildiri sunumu yapıldığını ifade eden Şahin şu bilgileri paylaştı:

“Yurt içinden ve özellikle Türk dünyasından gelen meslektaşlarımızla geniş kapsamlı bir bilgi paylaşımı ortamı oluşturduk. Üç ayrı salonda eş zamanlı oturumlar gerçekleştirildi ve oldukça verimli bir bilimsel süreç yaşandı”

Türk Cumhuriyetleri ve farklı coğrafyalardan gelen 27 uzmanın katılımına dikkat çeken Şahin, bunun Türkiye açısından önemli bir ilk olduğunu vurguladı:

“Bu düzeyde bir katılım, Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji alanında ilk kez gerçekleşti. Bu sadece bilimsel bir toplantı değil, aynı zamanda kültürel ve mesleki bağların güçlendiği bir platform oldu.”

Şahin ayrıca, karşılıklı öğrenme sürecine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz onlardan öğreniyoruz, onlar bizim uygulamalarımızı görüyor. Tıbbi açıdan karşılıklı bir destek ve paylaşım ortamı oluştu. Bunun yanı sıra kalıcı dostlukların da geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor.”

BODRUM SAĞLIK VE BİLİMİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Kongre sonunda yapılan değerlendirmelerde, Bodrum’un yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda sağlık ve bilim alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir merkez haline geldiği ifade edildi. Kemik Eklem 2026 Kongresi’nin, hem akademik iş birliklerini güçlendirdiği hem de Türkiye’nin sağlık alanındaki uluslararası görünürlüğüne katkı sunduğu belirtildi.