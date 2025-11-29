Kazım Koyuncu şarkısı paylaşımına tazminat hakkında aileden açıklama

Trabzon'da TIR şoförü 65 yaşındaki Salim Kalfa, 15 Haziran’da Ayasofya Mahallesi’ndeki evinin balkonundan çektiği videoya Kazım Koyuncu’nun "Uy Aha" şarkısını ekleyip sosyal medyada paylaşınca, sanatçının ailesinin hukuk bürosu tarafından "izinsiz kullanım" gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunularak 50 bin TL tazminat talep edilmişti.

Kazım Koyuncu'nun şarkısını paylaşan TIR şoförü mahkemelik oldu

Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hukuki başvurunun, sosyal medyada paylaşılan video aracılığıyla öğrendiklerini belirterek, aile olarak süreçten haberdar olmadıklarını belirterek, "Kazım’ın müziğini, sözünü ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz" demişti.

"REKLAM AMAÇLI KULLANIMLARLA İYİ NİYETLİ PAYLAŞIMLARIN ZAMAN ZAMAN KARIŞABİLİYOR"

Kazım Koyuncu'nun ailesi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kazım'ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği" ifade edilerek, ilgili başvurunun "hiçbir şart olmadan" geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Kazım Koyuncu dostları, sevenleri ve yol arkadaşları,

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla, Kazım'ın bir eserinin kullanımıyla ilgili bir hukuki başvurunun yapılmış olduğunu öğrendik.

Aile olarak bu süreçten önceden haberdar olmadığımızı ve konuyu söz konusu video sayesinde fark ettiğimizi özellikle belirtmek isteriz.

Kazım'ın müziğini, sözünü ve hatırasını yaşatan hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz.

0, hayatı boyunca sevgiyi, dayanışmayı ve iyiliği büyütmeye çalıştı; biz de ailesi olarak aynı hassasiyeti taşımak zorundayız.

Bu başvurunun yapılmasında hukuk büromuzun bir art niyetinin bulunmadığını da ifade etmek isteriz.

Kazım'ın haklarını koruma amacıyla rutin takip süreçlerinde, reklam amaçlı kullanımlarla iyi niyetli paylaşımların zaman zaman karışabildiği bize iletilmiştir.

Bu durum da maalesef böyle bir yanlış yönlendirmeye sebep olmuştur.

Konuyu detaylıca değerlendirdik ve ilgili başvurunun hiçbir şart olmadan geri çekilmesi için gerekli adımların atıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kazım'ın şarkılarını söyleyen, paylaşan, hatırasın büyüten herkes bizim için değerlidir.

Bu süreçten dolayı kırılan, incinen tüm dostlardan içtenlikle özür diler; sevgimizi ve teşekkürlerimizi göndeririz.

Kazım koyuncu ailesi adına Saygılarımızla."