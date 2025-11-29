Kazım Koyuncu'nun şarkısını paylaşan TIR şoförü mahkemelik oldu

Kazım Koyuncu'nun şarkısını paylaşan TIR şoförü mahkemelik oldu
Trabzon'da TIR şoförü Salim Kalfa, balkonundan çektiği videoya Kazım Koyuncu’nun “Uy Aha” şarkısını ekleyip sosyal medyada paylaşınca, sanatçının yakınları tarafından “izinsiz kullanım” gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 50 bin TL tazminat talep edildi.

Trabzon’da TIR şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Salim Kalfa, 15 Haziran’da Ayasofya Mahallesi’ndeki evinin balkonundan cep telefonuyla çektiği bir dakikalık görüntüyü, sosyal medyada paylaşmadan önce büyük hayranlık duyduğu Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun Trabzonspor için 21 yıl önce hazırladığı “Uy Aha” şarkısının nakaratıyla birleştirdi. Ancak bu paylaşım, aylar sonra Kalfa’yı hukuki bir süreçle karşı karşıya bıraktı.

Aradan geçen dört ayın ardından, merhum sanatçının yasal mirasçısı olan kardeşi, görüntüde kullanılan müziğin izinsiz olduğu gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Kalfa hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. maddesi kapsamında “manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz” suçlamasında bulundu. Dilekçede ayrıca 50 bin TL tazminat talep edildi.

Herhangi bir izin veya hak sahipliği belgesi sunmaksızın, izinsiz ve hukuka aykırı biçimde kullanım’ nedeniyle kendisi hakkında hukuki işlem başlattığını öğrenen Salim Kalfa, çağrıldığı polis merkezine giderek ifade verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Salim Kalfa, Kazım Koyuncu’ya olan sevgisini anlatıp, telif haklarına ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, "15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu’ya ait olan bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi’ni çektiğim bir videoyla birlikte sosyal medya paylaştım. Kazım Koyuncu’yu sevdiğimiz ve Trabzonspor’un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan geçen kötü bir düşünce ile paylaşmadım. Beni emniyetten aradılar. ‘Kazım Koyuncu’nun şarkısına klip yapmışsın’ dediler. Bunun sosyal medya hesabında yayınlanmasının yasal olmadığını söylediler. Yayınlanmaması gereken bir şarkı zaten sosyal medyada olmaz. Telif hakları varmış herhalde. Ben de yayınladım. Bir hata yaptım ya da yapmadım. Kazım Koyuncu’nun kardeşi ‘şarkıyı paylaştım’ diye şikayetçi olmuş. Anlam veremedim” dedi.

40 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Paylaşımın ticari amaç taşımadığını söyleyen Kalfa, “Paraya mı ihtiyaçları var? Bilemiyorum. 50 bin TL ceza talep edilmiş. Ferdi Tayfur’un, Müslüm Gürses’in, ölen birçok sanatçının şarkılarını zaten paylaşıyoruz. Bir dünya şarkıcı var. Kazım Koyuncu, bizim insanımız. Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Paylaşırken herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım. Demek ki bir sakıncası yok. Kazım Koyuncu, Trabzonspor’a ve Trabzon’a mal olmuş biridir. Emniyette Trabzon’da bu şekilde 40 kişiden şikayetçi olunduğunu öğrendik. Türkiye genelinde olur sana 40 bin kişi. Trabzon’da 40 kişiye dava açmak Kazım Koyuncu’nun ailesine yakışmaz. Ben zaten TIR şoförüyüm. Uzun yolda zaten devamlı paylaşım yapan biriyim. Ben para amaçlı bir şey yapmadım. Kötü niyetli de yapmadım. Hakkında kötü bir paylaşım yapmış olsam yine haklılardır. Adamı zaten seviyorum, Kazım Koyuncu’yu canımdan bilirim” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

