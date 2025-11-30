Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

Doğal güzelliği ve endemik bitki türleriyle ünlü Kazdağları'nın en yüksek noktalarından biri olan 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Sarıkız Tepesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Sisin de etkili olduğu bölgede yetkililer buzlanmaya karşı uyarıda bulunuyor.

KAZ DAĞLARI HANGİ İLÇEYE BAĞLIDIR?

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir'in Edremit ilçesi içerisindedir. Kazdağı'nın güney yüzü ile Zeytinli çayından Altınoluk yerleşiminin batısına kadar olan bölümü ve bu bölümün zirveye kadar devam eden yüksekliklerinin kapsadığı alan, milli parkı oluşturmaktadır.