Kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı!

Kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı!
Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi'de hızla giden otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir araca arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İstanbul Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda hızla ilerleyen bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEM'DE FECİ KAZA

Saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde hızla ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

istanbul-sultangazide-otomobile-carpan-935968-277961.jpg

ARDINA BAKMADAN KAÇTI

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yaya olarak uzaklaşırken, çarptığı otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ise yaralandı.

istanbul-sultangazide-otomobile-carpan-935970-277961.jpg
TEM Otoyolu'nda feci kaza

Mersin'de can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı varMersin'de can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Yaralanan Ö.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yol ekipler tarafından temizlenirken, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Türkiye
Aleviler arasında boy gösteren linç kültürü alışkanlığı!
Aleviler arasında boy gösteren linç kültürü alışkanlığı!
TIR'ın yanında branda katlamak isterken canından oldu
TIR'ın yanında branda katlamak isterken canından oldu