Kazaya neden olan sürücü ardına bakmadan kaçtı!

İstanbul Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda hızla ilerleyen bir otomobil başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEM'DE FECİ KAZA

Saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde hızla ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

ARDINA BAKMADAN KAÇTI

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yaya olarak uzaklaşırken, çarptığı otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ise yaralandı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Yaralanan Ö.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yol ekipler tarafından temizlenirken, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.