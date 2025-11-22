Kazada ölen keman sanatçısı Laçin'in ailesi kızları adına vakıf kuracak

İsviçre’de müzik eğitimi alan ve Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin birçok konserinde sahneye çıkan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol trafik kazasında hayatını kaybetti.

Laçin Akyol'un annesi, Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Övül Akyol, kızının İsviçre'de ayağını kırdıktan sonra tedavi için Mersin’e döndüğünü anlattı. Annesi, "İkinci kez ameliyat olacaktı. Sahil kenarına geçmek isterken bu olay olmuş" dedi.

Anne Övül Akyol, hastanede doktorların Laçin'in kurtulma şansının yüzde 1 bile olmadığını söylediğini belirterek "Bizim için bu bir kaza değil. Bir cinayet. Verilen cezayı yeterli bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyol, yasal düzenleme beklediklerini vurgulayarak, silahla öldürmede daha fazla ceza alınırken, arabayla vurmanın neredeyse tahliye ile sonuçlandığını söyledi. Laçin'in hiç kusuru olmamasına rağmen, aracın fren yapmadan gelip çarpması sonucu 33 metre havaya uçtuğunu da sözlerine ekledi.

Baba Mahmut Akyol ise kızıyla yaşadığı son anları anlatarak, "Kızım uluslararası platformlarda bizim göğsümüzü kabarttı ama bir trafik canavarı, iki kadının içinde olduğu lüks arabasıyla adrenalin yaşarken kızımızı hayattan kopardı" dedi. 4 yıl 5 aylık hapis cezasını kabul etmediklerini belirten baba Akyol, "Onu geri getiremeyeceğiz ama cezası en ağır şekilde olmalı. Yüreğimizin biraz soğuması için bunu istiyoruz. Biz her gün yaşayan ölüler gibiyiz." dedi.

18 yaşındaki Laçin'i öldüren sürücüye ödül gibi ceza! Yaşasaydı dünyaca ünlü bir sanatçı olacaktı

"LAÇİN VAKFI" KURULUYOR

Akyol ailesi, acılarına rağmen kızlarının anısını yaşatmak ve onun tutkusu olan müziğe destek vermek amacıyla yeni bir adım atıyor. Mahmut Akyol, eşiyle birlikte "Laçin Vakfı" kurmayı planladıklarını açıkladı. Vakıf aracılığıyla Laçin gibi yetişen Türk çocuklarına yurt dışında gelecek sunmayı, onları "master class"a hazırlamayı ve yarışmalar düzenleyerek toplanan fon ile eğitime destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Aile, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığa verilen 4 yıl 5 ay hapis cezasına itiraz ederek dosyayı istinafa taşımış durumda. Ayrıca açık kusurlu trafik kazalarının cinayet kabul edilmesi için Change.org'da başlattıkları imza kampanyasıyla da yasal düzenleme talebini sürdürüyorlar.