Kazada bir polis şehit olmuştu: Yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı

Manisa'da 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Bir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ALİ BARUT ŞEHİT OLMUŞTU

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

BİR POLİS DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün yaşamını yitirdi. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.