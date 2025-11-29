Kazada bir polis şehit olmuştu: Yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı

Kazada bir polis şehit olmuştu: Yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı
Yayınlanma:
Manisa'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut'un (34) şehit olduğu kazada yaralanan sürücü trafik polisi 24 yaşındaki Hatice Ünal da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Manisa'da 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Bir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktıBir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ALİ BARUT ŞEHİT OLMUŞTU

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1-polisin-sehit-oldugu-kazada-yaralanan-1039057-308370.jpg

1-polisin-sehit-oldugu-kazada-yaralanan-1039056-308370.jpg

Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.1-polisin-sehit-oldugu-kazada-yaralanan-1039062-308370.jpg

BİR POLİS DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün yaşamını yitirdi. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Türkiye
Erhan Afyoncu da 'tesadüfe' dayanamadı: İktidar kanadında Papa'nın ayinlerine tepki büyüyor
Erhan Afyoncu da 'tesadüfe' dayanamadı: İktidar kanadında Papa'nın ayinlerine tepki büyüyor
Beyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldı
Beyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldı