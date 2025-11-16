Bir polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir trafik polisi memurunun şehit olduğu ve bir diğerinin ağır yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, polis ekip aracının park halindeki bir TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelmişti.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Hatice Ü.'nün (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, Alaşehir'den Sarıgöl istikametine seyir halindeyken yol kenarında park durumundaki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

manisada-polisin-sehit-oldugu-kaza-kame-1018037-302028.jpg

manisada-polisin-sehit-oldugu-kaza-kame-1018036-302028.jpg

Çarpmanın şiddetiyle dorsenin altına giren ekip aracında bulunan polis memurlarından Ali Barut (34) olay yerinde şehit olurken, sürücü Hatice Ü. ise ağır yaralandı.

manisada-polisin-sehit-oldugu-kaza-kame-1018040-302028.jpg

YARALI POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hatice Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

manisada-polisin-sehit-oldugu-kaza-kame-1018041-302028.jpg

ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada şehit olan 10 yıllık polis memuru Ali Barut'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Barut için ilk olarak Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından naaşı, memleketi Salihli'nin Kapancı Mahallesi'ne götürülerek burada düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

manisada-polisin-sehit-oldugu-kaza-kame-1018042-302028.jpg

manisada-polisin-sehit-oldugu-kaza-kame-1018043-302028.jpg

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın meydana geldiği anın bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde, ekip aracının TIR'a çarptığı anlar net bir şekilde yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

