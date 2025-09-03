Kayyum kararı AKP'de ortalığı karıştırdı: 2017 referandumu iptal edilirse ne olur?

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Kurultayı’nın iptal edilerek CHP’nin İstanbul yönetimine kayyum atanmasının yankıları sürüyor. AKP’li Şamil Tayyar, hukuk güvenliğinin korumasız hale gelmesi durumunda her seçim kararının tehdide maruz kalabileceğine dikkat çekerek “2017 referandumu iptal edilirse ne olur?” sorusunu yöneltti.

Geçtiğimiz gün CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada kritik bir karara imza atılarak kongrede seçilen Özgür Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırıldı. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, kurul üyeleri yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulu kayyum olarak atadı.

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararı kamuoyunda ve siyasette büyük tepkilere yol açarken AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulunarak Kurultay davasına işaret etti.

Tüm oklar kayyuma dönmüşken Erdoğan'ın arşivi açıldı! Bakın o yargı kararı için ne demiş?Tüm oklar kayyuma dönmüşken Erdoğan'ın arşivi açıldı! Bakın o yargı kararı için ne demiş?

“BU SİLSİLE BÖYLE DEVAM EDERSE ÖZEL DÖNEMİ BİTECEKTİR”

Tayyar, “İstanbul'daki iptal kararının, Ankara'daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır. Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir. Bu yorumu dün paylaşmıştım.” ifadelerini kullanırken “Sürece dair, kişisel kanaatimi belirtmek isterim. Sorunun hem hukuki hem siyasi boyutu vardır. Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette. Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifinde değerlendirilir.” sözlerini sarf etti.

CHP İstanbul yönetimine kayyum kararı siyasette deprem yarattı! Gazeteler bu kararı nasıl gördü?CHP İstanbul yönetimine kayyum kararı siyasette deprem yarattı! Gazeteler bu kararı nasıl gördü?

“HER SEÇİM KARARI TEHDİDE MARUZ KALABİLİR”

Sözlerinin devamında, “Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması. Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur. Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir.” ifadelerini kullanan Tayyar, “Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa ne olur?” sorusunu yöneltti.

“YAŞANANLARIN CUMHUR İTTİFAKI’NA HİÇBİR FAYDASI YOKTUR”

“Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir? Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur.” sözlerini sarf eden Tayyar, “Önerim şudur; CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

samil-tayyar-tweet.png

samil-tayyar-tweet2.png


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

