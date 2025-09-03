CHP İstanbul yönetimine kayyum kararı siyasette deprem yarattı! Gazeteler bu kararı nasıl gördü?

Geçtiğimiz gün, mahkeme CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada kritik bir ara karar vererek kongrede seçilen Özgür Çelik ve il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Kurul üyelerinin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı.

CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasına kamuoyu ve siyasetten sert tepkiler gelirken Gürel Tekin CHP’den ihraç edildi. Söz konusu ihraç “parti tarihinin en hızlı ihracı” olarak yorumlandı. Mahkemenin CHP İstanbul İl yönetimi için aldığı kararı gazeteler nasıl gördü? İşte gazete gazete manşetler…