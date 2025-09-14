Kayyum Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu

Kayyum Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'daki tartışmalı mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, yarın Ankara'da görülecek olan Kurultay Davası hakkında konuştu.

Türkiye'nin gözü kulağı yarın Ankara'da görülecek olan CHP Kurultay davasına dikildi. İktidar kaynakları davadan butlan kararının çıkmasını öngörürken CHP Lideri Özel, İstanbul'da Gürsel Tekin'i kayyum olarak atayan mahkeme kararının Ankara'da bozulmasının ardından yarınki davadan butlan kararının çıkmasını beklemediklerini ifade etti.

CHP'nin İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanmasının ardından parti yönetimi tarafından Sarıyer'deki bina CHP Lideri'nin çalışma ofisi olarak ilan edilmişti. Buna rağmen kayyum görevini yapan Tekin, her gün binaya uğramaya devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL GELMEDEN APAR TOPAR GİTMİŞTİ

Dün CHP Lideri Özgür Özel, genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul il başkanlığı binasında saat 14.30'da CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Yine dün sabah saatlerinde Kayyum Gürsel Tekin, eski İl Başkanlığı binasına gelse de Özel gelmeden apar topar binadan ayrıldı.

Son Dakika | Özgür Özel'in geleceğini duyan Kayyum Gürsel Tekin apar topar binadan ayrıldıSon Dakika | Özgür Özel'in geleceğini duyan Kayyum Gürsel Tekin apar topar binadan ayrıldı

Özel, kayyum Tekin'in bu hamlesinin ardından "Bu akıl almaz utanç verici tutumu milletimize şikayet ediyoruz. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin ? Binama, siyasi parti binasına polis mi girer? Binaya polis sokuyor, ben gelince kaçıyorlar. Burası bizim ofisimiz. Doğru adreslemeyi yapsalar, herkes başımızın üstünde ama işgal altında görüyorsunuz. Her yer bariyer, bir vatandaş gelemiyor." diye konuşmuştu.

gursel.jpgTekin bu sabah saatlerinde yine binaya geldi. Bina önünde basın açıklamasında bulunan Tekin, Özel'in sözlerine yanıt olarak şunları dedi:

  • Sayın Özgür Özel'e yakıştırmadım. Ben o değilim. Ben Sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi falan kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam. Yani kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık, geldik. Diyoruz ki görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Biraz önce anlattım. Aman arkadaşlar eksik var, gidin Sarıyer böreği alın, Kürt böreği alın. Şimdi onun üzerine bu cümleler çok hoş olmamıştır. Canı sağ olsun.

KURULTAY DAVASI YORUMUNDA BULUNDU

Basın mensupları Tekin'e yarın görülecek Kurultay davası hakkında düşüncelerini sordu. Tekin davanın kendisini ilgilendirmediğini belirterek şu yorumda bulundu:

  • Hiç o beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz, tanımımız bellidir. Biz onunla meşgulüz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

