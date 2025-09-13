Son Dakika | Özgür Özel'in geleceğini duyan Kayyum Gürsel Tekin apar topar binadan ayrıldı

Yayınlanma:
Son dakika.... CHP Lideri Özgür Özel, partisinin Sarıyer'deki binasına gelmeden önce kayyum Gürel Tekin hızla ayrıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul il başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Özgür Özel, bugün saat 14.30'da burada yapılacak olan CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Sabah saatlerinde ise Kayyum Gürsel Tekin, eski İl Başkanlığı binasına gelse de Özel gelmeden apar topar binadan ayrıldı.

Özgür Özel, dün katıldığı bir TV programında Sarıyer'deki binaya geleceğini şöyle duyurmuştu:

"Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Erbakan davanın adamıdır. Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Ben kimseye kinlenmem ama bu iş beni kinlendiriyor. Bu makamlar değişecek el değiştirecek, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller, insan değiller.

2011'den beri aynı meclis salonundayız. Dokuz sene grup başkanvekilliği yaptım. Bir tanesi kişisel hukukta yanlış yaptın diyemez. Günü gelecek utandıracağım seni. Günü gelecek bu yaptığınla utanacaksın. Bir partinin İl Başkanına Genel Başkanına söven sayan meczupları o binaya biz çıkınca fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştırıyorlar. O ininize girdik diyen gelsin bakalım yarın. Peşime birkaç meczup takmışlar, güya içkili fotoğrafta beni yakalayıp fotoğrafımı çekecek. Yarın il binasındayım. O şeref yoksunu gelsin binadan paylaşım yapsın bakalım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Siyaset
Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP'li yönetici de gözaltında
Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP'li yönetici de gözaltında
Cumhur İttifakı'nda çatlak sesleri mi? Bahçeli'nin süreçte Erdoğan'ı işaret etmesi ne anlama geliyor
Cumhur İttifakı'nda çatlak sesleri mi?