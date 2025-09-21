Kayyum Gürsel Tekin: Görevi devretmem

İstanbul'daki mahkemenin tartışmalara yol açan kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, katıldığı TV programında CHP'deki kongre süreçlerinin sona ermesi halinde görevi devretmeyeceğini açıkladı. Tekin, anca mahkeme kararı ile görevi bırakacağını ifade etti.

İstanbul'daki 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, yaptığı açıklamalar ile parti içerisinde gerginliğe neden olmaya devam ediyor. Mahkeme tarafından atanmasının ardından binlerce polis eşliğine il binasına giren Tekin'e CHP tarafından eleştiriler gelmeye devam ederken Tekin, iktidara yakın TGRT Haber kanalına çıkarak açıklamalarda bulundu.

KONGRE İLE BIRAKMAYACAĞINI AÇIKLADI

TGRT Haber’e konuk olan Tekin, CHP'deki kongre sürecinde görev süresinin bitip bitmeyeceğiyle ilgili soruya "Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir” diyerek kongre sonrasında da görevine devam edeceğini açıkça söyledi.

"BEN NE İNCE'YİM NE DE KILIÇDAROĞLU"

Tekin, programda ayrıca CHP’deki geçmiş tartışmalara değinerek, “Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü bir dönemde çok psikolojik baskı altında kaldı. Biz Muharrem’i infaz ettik, Kılıçdaroğlu’nu da sildirdik. Bana geçmez kardeşim, hiç yormayın kendinizi. Ben ne Muharrem İnce’yim ne de Kemal Kılıçdaroğlu’yum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

