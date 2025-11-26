Kayseri'de polis dehşet saçtı! Kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, kanlı bir şekilde sona erdi.

Polis memuru olduğu belirtilen 35 yaşındaki S.U., bağ evinde yaşanan gerilim sırasında kayınvalidesi M.M.’yi (60) tabancayla vurarak öldürdü.

Denizli’de dehşet olay! Polis memuru eşini ve çocuklarını katledip intihar etti

Bursa'da tüfekli dehşet: Bir kişiyi öldürdü polise ateş açtı!

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

S.U. daha sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, M.M.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN POLİS AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan S.U. ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.